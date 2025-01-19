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Mobil Avukat Bilgi Sistemi CELSE: Avukatlar İçin Yeni Dönem

Mobil Avukat Bilgi Sistemi CELSE: Avukatlar İçin Yeni Dönem
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların duruşmalarını takip edebilmesi için geliştirilen Mobil Avukat Bilgi Sistemi'nin (CELSE) 360 bin indirme sayısını geçtiğini açıkladı. Uygulama, avukatların yargı süreçlerine daha hızlı erişim sağlamasını sağlıyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların duruşmalarının tarih ve saatlerini anlık olarak takip edebilmelerine ve yargı hizmetlerine daha hızlı erişimlerine olanak sağlayan Mobil Avukat Bilgi Sistemi'nin (CELSE) yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Avukatlarımız, akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamayı 2018 yılından bu yana 360 binin üzerinde indirdi. 2024'de de avukatlarımız CELSE'yi 47 bin 154 kez telefonlarına yükledi." bilgisini verdi.

Adalet Bakanlığı, Mobil Avukat Bilgi Sistemi hakkında açıklama yaptı. Bakanlıkta görevli mühendislerce yerli ve milli imkanlarla geliştirilen programın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, "Hak arama hürriyetinin teminatı, serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, CELSE mobil uygulaması sayesinde avukatların dosyalarına ilişkin bilgilere rahatlıkla ulaşabilmeleriyle duruşma ve keşiflere katılmaları ve dosya kapsamında birçok işlemi zaman kaybının önüne geçilerek hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmelerinin sağlandığı ifade edildi.

Avukatların ücretsiz olarak yararlandıkları CELSE mobil uygulaması üzerinden, vekili oldukları dosyaların dosya kapak bilgileri ve dosyada yer alan evrakları görüntüleyebilme, dosya safahatına ilişkin anlık bildirimlere ulaşılabilme, mobil uygulama üzerinden dosyalara mazeret bildirebilme, e-Duruşma talebi gönderilebilme gibi işlemleri kolaylıkla yapıldığı kaydedilirken, CELSE'nin 2024 yılı içerisinde yükleme sayısının 47 bin 154'e ulaştığı bilgisi verildi. Uygulamanın başladığı 2018'den bu yana da indirme sayısı 361 bin 408'e ulaştı.

"Adli Yardım Bürolarının gelirleri yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı"

Bakanlığın açıklamasında, 2019 yılında en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan düzenlemenin hayata geçirildiği hatırlatıldı, elektronik tebligat düzenlemesiyle tebligat işlemlerini hızlandırılarak, tebligatların fiilen muhatabına ulaşmamasından kaynaklanan hukuki sorunların da ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan uygulamalara dair şu bilgiler yer aldı:

"2020 yılında avukatların görevinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlar için istinaf incelemesinden sonra temyiz yoluna başvuru hakkı tanındı. 2021 yılında avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Hukuk yargılamalarında e-duruşma olarak bilinen, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü düzenlendi. UYAP vasıtasıyla avukat ve vatandaşların internet üzerinden dava açabilmeleri ve işlem yapabilmeleri sağlandı.

2022 yılında avukat stajyerinin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasının fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacağına yönelik açık düzenleme yapıldı. Adli ve idari yargı hakim ve savcı yardımcıları/adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara görevleri sırasında avukatlık stajını yapabilme imkanı sağlandı. 2023 yılında avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme hayata geçirildi. Ayrıca avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali açıdan desteklendi.

Avukatlık Kanununun 180. maddesinde değişiklik yapılarak Adli Yardım Bürolarının gelirlerinde artış sağlandı. Bu kapsamda Adli Yardım Bürolarının gelirleri yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı. 2024 yılında mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların arabuluculuk eğitim alarak arabulucu olabilmelerine imkan tanındı. Baroların adli yardım sistemi kapsamında birikmiş adli yardım ücretleri Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarıldı. Mevcut uzlaştırmacıların haklarını koruyarak uzlaştırmacıların sadece hukuk fakültesi mezunlarından olması sağlandı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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