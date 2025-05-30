Mobil Atık Takip Sistemi İle 24 Milyon Ton Tehlikeli Atık Güvenli Bir Şekilde Taşındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tehlikeli atıkların güvenli ve çevreye zarar vermeyecek şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ile 2016'dan bu yana 24 milyon 306 bin ton atık, çevreye zarar verilmeden taşındı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetler kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (ÇED) tarafından tehlikeli atıkların kara yolunda taşınmasını izlemek ve denetlemek amacıyla 2016'da MoTAT devreye alındı.

Sistem sayesinde işletmelerden, kurum ve kuruluşlardan çıkan tehlikeli atıklar ve plastik atıklar, MoTAT ile üretildiği noktadan geri dönüşümünün ya da bertaraf işleminin yapıldığı alana kadar konum bilgileriyle çevrim içi izleniyor.

Sistem sayesinde tehlikeli atıkların düzenli olarak sevkiyatının sağlanması, Türkiye'deki tehlikeli atık üreticileri, lisanslı taşıyıcılar ve lisanslı bertaraf/geri kazanım tesisleri, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), MoTAT ve Kütle Denge Sistemi'ne (KDS) entegre edilerek tehlikeli atıkların toprağa, suya, kanalizasyon gibi yerlere dökülmesinin önüne geçiliyor.

Atıklar nitelikli araçlarla taşınıyor

MoTAT ile 3 bin 598 nitelikli araç, çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine atıkların taşınmasını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 2016'dan bu yana 24 milyon 306 bin ton atık çevreye zarar verilmeden taşındı.

1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 306 bin 721 ton tehlikeli atık, bertaraf tesislerine nakledildi.

MoTAT, tehlikeli atıkların kontrollü bir şekilde geri kazanımını ve bertarafını sağlarken, çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.