MMG Diyarbakır Şube Başkanı Sönmez'den depremlere ilişkin açıklama

Güncelleme:
MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde, depremlerin acısının hâlâ taze olduğunu vurguladı ve depremle mücadelede risklerin önceden azaltılmasının gerekliliğini belirtti.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Sönmez, yaptığı açıklamada, depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaşanan acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtti.

Depremlerin, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Sönmez, afetlerle mücadelede asıl önceliğin riskleri önceden azaltmak ve toplumun direncini artırmak olması gerektiğini anlattı.

Yapı stokunun bilimsel veriler ışığında detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini dile getiren Sönmez, özellikle 2000 yılı öncesi inşa edilen ve mühendislik hizmeti yeterince alınmayan yapıların risk oluşturduğunu belirtti.

Sönmez, şunları kaydetti:

"Depremle mücadele, deprem öncesi alınacak önlemlerden geçiyor. Konunun öneminin farkında olmak başta bizi, aile bireylerimizi ve dolaylı olarak toplumu konuyla ilgili harekete geçirmeyi sağlar. Bu açıdan bireysel farkındalık çok önemlidir. İlimizde ve ülkemizde yapı stokları yenileniyor ama depreme dayanıksız binalarımız var. Bunların hepsinin detaylı bir şekilde, bilimsel veriler ışığında elden geçirilerek önleme planlarının yapılması gerekiyor."

Depreme dayanıklı ve güvenli şehirlerin inşa edilmesinin önemli olduğunu belirten Sönmez, "Afet yönetimi önceliği, insanları tehlikelerden korumak ve mevcut riskleri afetler olmadan önce azaltmaya yöneliktir." ifadesini kullandı.

Sönmez, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
