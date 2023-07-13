MLKP Üyesi Teröristin Dava Dosyaları Birleştirildi

İZMİR ve Bursa'da cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırıların faili olduğu iddiasıyla yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun (43) dava dosyaları, birleştirildi. Gündoğdu'nun çeşitli suçlardan hapis cezası istenen davası Ocak ayında görülmeye başlandı.

İZMİR ve Bursa'da cezaevi araçlarına yapılan bombalı saldırıların faili olduğu iddiasıyla yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun (43) dava dosyaları, birleştirildi.

Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcı ile (EYP) yapılan saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Gündoğdu'nun İzmir'in Bergama ilçesine, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada Bursa'daki patlama olayında Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

Savunmaların ardından Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Dilara K.'nin adli kontrol şartıyla il çıkış yasağı ve haftada bir gün imza olarak değiştirip, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.