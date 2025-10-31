Haberler

MLKP Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 13 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli gerçekleştirilen MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek isteyen 5 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyede, savcılıkça ifadesi alınarak, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında, elde edilen deliller, alınan beyanlar ve teşhis işlemleri neticesinde 2015'te Sultangazi'de BEDAŞ araçlarını yakma, sayaç okuma cihazlarını kırma, Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde güvenlik kameralarının direklerinin kırılması ve ateş edilmesi gibi faili meçhul olayları aydınlatıldı.

Soruşturma

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.