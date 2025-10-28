Haberler

MLKP Terör Örgütüne Yönelik İstanbul Merkezli Operasyon: 21 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda silah, uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi.

MLKP silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu ve dijital materyallere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 7'sinin yurtdışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Toplam 24 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 22, Antalya, İzmir ve Sivas'ta ise 3 olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ateşli silahlar, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.