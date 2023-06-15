MLKP terör örgütüne darbe: 2 gözaltı

Terör örgütü MLKP'ye darbe: 2 gözaltı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, MLKP terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde; Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki bölgede MLKP mensupları ile birlikte silahlı eğitim alan B.Y. ile birlikte Ankara iline geldikten sonra birlikte hareket eden ve legal alan faaliyetlerini organize eden M.H. İsimli örgüt mensuplarının, terör örgütüne eleman temin etmeye çalıştıkları ve Gençlik yapılanması kurmaya çalıştıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından TEM Şube Müdürlüğü operasyon timlerince eşzamanlı olarak iki adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.