MLKP member on trial for two separate bomb attacks on prison staff vehicles

BURSA'da, geçen yıl cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının faillerinden olan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun (43), 2017 yılında İzmir'in Buca ilçesinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak 7 tutuksuz sanıkla birlikte yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Bursa'daki bombalı saldırının dosyasıyla mevcut dosyanın birleştirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcıyla (EYP) yapılan saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Saldırganın İzmir'in Bergama ilçesine, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi saldırı aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada, Bursa'daki patlama olayında Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede MLKP üyesi Gündoğdu hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 10'ar kez 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçlarından, 7 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası istendi. İddianame İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen davada Gündoğdu, hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi.