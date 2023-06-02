MLKP member on trial for two separate bomb attacks on prison staff vehicles
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Cebrail Gündoğdu, a member of the terrorist organization MLKP and one of the perpetrators of a bomb attack on a prison staff vehicle in Bursa last year, is being tried along with seven other defendants for a similar attack in Buca, Izmir in 2017. The court decided to merge the two cases and requested a report on the Bursa attack. Gündoğdu was captured in Ayvalık, Balıkesir and was found to have stayed in the organization's safe houses in Bergama, Dikili, Çiğli, and Menemen. Seven suspects were detained for aiding Gündoğdu in the Bursa attack. Four of them were arrested, while three were released under judicial control. Gündoğdu is charged with several crimes, including attempting to kill ten people in the Buca attack.
BURSA'da, geçen yıl cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının faillerinden olan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun (43), 2017 yılında İzmir'in Buca ilçesinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak 7 tutuksuz sanıkla birlikte yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Bursa'daki bombalı saldırının dosyasıyla mevcut dosyanın birleştirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.
Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcıyla (EYP) yapılan saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Saldırganın İzmir'in Bergama ilçesine, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi saldırı aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada, Bursa'daki patlama olayında Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede MLKP üyesi Gündoğdu hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 10'ar kez 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçlarından, 7 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası istendi. İddianame İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen davada Gündoğdu, hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi.13 TEMMUZ'A ERTELENDİSanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Gündoğdu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, bazı sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada, mahkeme başkanı, Gündoğdu'nun geçen yıl Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servise düzenlenen bombalı operasyon davasında yargılandığını, her iki davayı bu davayla birleştireceklerini söyledi.Söz alan sanık Gündoğdu, tahliyesini talep etti. Celsede söz alan tutuksuz sanık Kazım Ö. ise "Son 10 yıldır zaman zaman yurt dışında çalışıyorum. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için artık bunu yapamıyorum ve geçimimi sağlayamıyorum" dedi.Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Cebrail Gündoğdu dosyasının birleştirilmesi için Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Kazım Ö.'nün talebini ise reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.