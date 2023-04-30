MLKP Gençlik Yapılanması SGDF'ye Operasyon: 13 Gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması olan SGDF'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayının da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.