MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya adli ve idari soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şehit olan işçilere Allah'tan rahmet dileyen Tunç, olayın aydınlatılması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.