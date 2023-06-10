MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama sonrası inceleme başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından Bakanlığa bağlı müfettişlerin gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından Bakanlığa bağlı müfettişlerin gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş, Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.