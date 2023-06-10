Üye Girişi
Haberi Paylaş
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Patlama: Uzman Müfettişler Görevlendirildi

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Patlama: Uzman Müfettişler Görevlendirildi

Güncel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi ve konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulduğunu ve uzman müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Işıkhan, " Ankara'da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vedat Işıkhan Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title