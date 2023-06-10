MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Patlama: Uzman Müfettişler Görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi ve konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulduğunu ve uzman müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Işıkhan, " Ankara'da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.