Üye Girişi
Haberi Paylaş
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 İşçinin Şehit Olduğu Patlamaya İlişkin Soruşturma Başlatıldı

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 İşçinin Şehit Olduğu Patlamaya İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Güncel Haberler

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title