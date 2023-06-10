MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 İşçinin Şehit Olduğu Patlamaya İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."