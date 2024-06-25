MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası davasında yeni bilirkişi raporu talebi

Makine ve Kimya Endüstrisinin ( Mke ) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davada, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporun dosyaya geldiğini bildirerek, sanıklar ve taraf avukatlarının rapora ilişkin beyanlarını aldı.

Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile dosyaya yeni gelen bilirkişi raporu arasında farklılıklar bulunduğunu belirten sanıklar ve avukatları, bu çelişkinin ortadan kaldırılması ve sanıkların patlamada kusurunun olup olmadığının tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinden oluşan 9 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına hükmetti.

Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

Olayın geçmişi

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen patlamada, işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmiş, iddianame Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip paketlenemediği ve depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın yaşandığı belirtilmişti.