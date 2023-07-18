MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Patlama sonucunda fabrikada yangın çıktı ve ormana sıçradı. İşçiler tahliye edilirken, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Patlamaların devam etmesi nedeniyle müdahale güçlük yaşandı. Yaralı işçiler hastanelere sevk edildi.