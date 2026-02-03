MKE'nin ürettiği KBRN teçhizatları, Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor

UTKU ŞİMŞEK - Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ( Mke ), Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleriyle en zorlu operasyonel koşullarda Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor.

Mke, Türk Silahlı Kuvvetleri için ürettiği yüksek teknolojili silah sistemleri ve mühimmatların yanı sıra KBRN tehditlerine yönelik de çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda MKE bünyesinde bulunan AR-GE laboratuvarlarında, yüksek teknolojiyle üretilip geliştirilen yerli ve milli ekipmanlarla, KBRN tehdidi olan zorlu bölgelerde görev yapan personele tam koruma sağlanıyor.

Zorlu çevre koşullarında güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuluyor

İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen kıyafetler, sekiz ayrı ürün konfigürasyonuyla farklı görev profilleriyle kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek esnek yapı sunuyor.

Buhar, sıvı ve partikül formundaki savaş ajanlarına karşı etkin bariyer oluşturan özel teknolojili koruyucu kıyafetler, taktik operasyonlar sırasında yüksek düzeyde ergonomi ve hareket kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı.

Zorlu saha koşulları göz önünde bulundurularak diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri özel olarak güçlendirilen kıyafetler, aşırı sıcak ve soğuk havanın yanı sıra zorlu çevre koşullarında da güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Ayrıca ekipmanlar, aktif karbon teknolojisiyle çok katmanlı olarak aralıksız şekilde üretiliyor.

Eksi 30 ile 50 derece arasındaki sıcaklıklarda, solunum güvenliği sağlıyor

Bu kapsamda üretilen, KBRN Nefes Gaz Maskesi, düşük aerosol geçirgenliği ve buğu önleyici panoramik cam yapısı sayesinde eksi 30 ila 50 santigrat arasındaki sıcaklıklarda, görüş kabiliyetinden ödün vermeden kesintisiz solunum güvenliği sağlıyor.

Yüksek kimyasal dayanımı ve artırılmış parmak ucu hassasiyetiyle üretilen KBRN Koruyucu Eldiven yağmur, çamur ve düşük sıcaklık gibi olumsuz hava koşullarında operasyonel kontrolün korunmasına katkı sağlıyor.

KBRN Koruyucu Bot Kılıfları ise kimyasallara karşı yüksek dirençli yapısı ve ayarlanabilir tasarımı sayesinde ıslak zeminler, kirli arazi ve zorlu saha şartlarında personelin hareket kabiliyetini ve güvenliğini destekliyor.

NATO standartlarına uyumlu üretiliyor

Farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan bu kıyafetlerde, el ve ayak bileği bölgelerinde uygulanan çift katmanlı koruma, sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlarken, sırt bölgesinde yer alan acil tahliye taşıma aparatı operasyonel koşullarda hızlı müdahale ve yaralı tahliyesini destekliyor.

Üretilen koruyucu ekipmanlarının tamamı NATO standartlarına uygun olarak geliştiriliyor ve Türkiye'nin KBRN alanındaki yetkinliğini ileri seviyeye taşıyan sistem, güvenlik güçlerine her senaryoda hazır olma kabiliyeti kazandırıyor.