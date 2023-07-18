MKE Kapsül Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı MKE'nin Kayaş/Ankara'da bulunan kapsül fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 4 işçi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MKE'nin kapsül fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı da olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin Kayaş/ Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikasında 18 Temmuz 2023 tarihinde yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu 4 işçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.