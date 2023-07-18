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MKE Kapsül Fabrikasında Patlama: Yaralıların Durumu İyi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve soruşturma başlatılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MKE'nin Kayaş'taki kapsül fabrikasında yangın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangın sonucu dört işçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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