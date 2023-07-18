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MKE Kapsül Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var

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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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