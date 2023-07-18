MKE Kapsül Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.