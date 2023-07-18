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MKE Kapsül Fabrikasında Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makine Kimya Endüstrisi'nin Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Tunç Ankara Güncel Haberler

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