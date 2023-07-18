MKE Kapsül Fabrikasında Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.