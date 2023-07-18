MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuyla ilgili inceleme için uzman müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Yangın ise kontrol altına alındı.