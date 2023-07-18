MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuyla ilgili inceleme için uzman müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Yangın ise kontrol altına alındı.
BAKAN YERLİKAYA: 4 İŞÇİMİZ YARALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, "Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise "Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır" denildi.BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Tunç, "Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMKE'nin kapsül fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı da olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin Kayaş/Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikasında 18 Temmuz 2023 tarihinde yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu 4 işçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.VALİ ŞAHİN: YARALILARIN BİLİNCİ AÇIKAnkara Valisi Vasip Şahin, MKE Kapsül Fabrikası'nda yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şahin, patlamanın sebebinin henüz belirlenemediğini belirterek, "4 işçimiz yaralandı. Şu anda tedavi altındalar. Bilinçleri açık, kimyasal bir yangın olduğu için söndürme çalışmaları dikkatle sürdürüldü. Oksijenle teması kesen malzemeler kullanıldı. Durum tamamen kontrol altında. Orada bir itfaiye ekibi ve MKE'nin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette. Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bir yaralımızın durumu diğerlerine göre daha önemli. Hayati tehlikesi ile ilgili doktorlar tarafından bir kayıt gelmedi. Hepsinin bilinci açık. Tedavileri devam ediyor. Yangın, dışarıdaki binalara sıçramadı. İçerideki 2 ya da 3 bölümde etkili olmuş. Diğer bölümlere etkisi olmadı. Yangın Ar-Ge biriminde meydana geldi. Durum şu an itibarıyla endişe verici olma halinden çıkmıştır. Detaylı incelemeler teknik ekiplerce yapılacaktır" dedi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: Murat BEKMEZCİ-Muhammet BAYRAM-Rukiye MEYVECİ/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel