MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili ilk resmi açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamasında Bakan Yerlikaya, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA