MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.
BAKAN YERLİKAYA: 4 İŞÇİMİZ YARALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel