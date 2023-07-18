MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.