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MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: 4 İşçi Yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İtfaiye Güncel Haberler

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