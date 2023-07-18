MKE Genel Müdürü Keleş: Fırtına obüsüne ilişkin Ukrayna ile görüşmemiz olmadı MAKİNE Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, "Fırtına obüsüne ilişkin Ukrayna ile herhangi bir görüşmemiz olmadı.

MKE Genel Müdürü Keleş: Fırtına obüsüne ilişkin Ukrayna ile görüşmemiz olmadı

MAKİNE Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, "Fırtına obüsüne ilişkin Ukrayna ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tarafsızlık politikamız gereği, Ukrayna'ya doğrudan herhangi bir mühimmat satışımız söz konusu değil. MKE Ukrayna'ya doğrudan ihracat yapmadı, görüşme de yok" dedi.

MKE AŞ ile Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) iş birliğiyle, MKE'nin potansiyel tedarikçiler ile bir arada olmak ve ortak iş birliği imkanlarını değerlendirmek için gerçekleştirdiği 'MKE-SAHA Tedarikçi Buluşması', Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 600'e yakın tedarikçinin katıldığı etkinlikte, MKE tarafından sunumlar yapıldı. Etkinliğe katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, sunumlar sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Keleş, Ukrayna'nın Türkiye'den Fırtına obüsü tedarik etmek istemesiyle ilgili soruya da "Ukrayna'ya hat kurulumu söz konusu değil. Fırtına obüsüne ilişkin herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tarafsızlık politikamız gereği Ukrayna'ya doğrudan herhangi bir mühimmat satışımız söz konusu değil. MKE Ukrayna'ya doğrudan ihracat yapmadı, görüşme de yok" diyerek yanıt verdi.