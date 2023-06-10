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MKE FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA DAİR ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

Güncel Haberler

Vasip Şahin: Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi.

Vasip Şahin :

Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Göçük altında kalan yok.

ANKARA (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vasip Şahin Elmadağ Güncel Haberler

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