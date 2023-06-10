MKE FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA DAİR ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI
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Vasip Şahin: Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi.
Sabah 8.45 sıralarında Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Göçük altında kalan yok.
ANKARA (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel