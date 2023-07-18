MKE fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 yaralı

ANKARA Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE)'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda çıkan patlamada 1 ağır 4 yaralının olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.