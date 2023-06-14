MKE'deki patlamada şehit olan işçi için cenaze töreni düzenlendi

MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden Fırat Elverir için Mamak ilçesinde Ortaköy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Elverir'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elverir'in cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan 5 işçiden Fırat Elverir için Mamak ilçesinde Ortaköy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Elverir'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elverir'in ailesi törende gözyaşlarını tutamadı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Elverir'in cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fırat Elverir'in çocukluk arkadaşı Rıza Anıl Şahiner, "Melek gibi bir insandı. En son yaklaşık 1 ay önce ben sözlendiğimde görüştük. Ölüm haberi gelince inanamadım." dedi. (DHA)