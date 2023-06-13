MKE'deki patlamada şehit olan işçi Ahmet Ünal, Ankara'da toprağa verildi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerden Ahmet Ünal (34), Ankara'da toprağa verildi. Ahmet Ünal'ın cenazesi Sincan Çimşit Mezarlığı Cami'sinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

AHMET ÜNAL, ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerden Ahmet Ünal (34), Ankara'da toprağa verildi. Ahmet Ünal'ın cenazesi Sincan Çimşit Mezarlığı Cami'sinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Sevgi Ünal (28), çocukları Muhammed Emin Ünal (3) ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Ünal'ın cenazesine çok sayıda meslektaşı da katıldı. Cenazede Ünal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Ünal'ın ailesine taziyelerini iletti.

Doğa Başak ÖZTÜRK- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, -