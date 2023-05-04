Mke Ankaragücü maçının ardından

Erdinç Sözer: Bu maçı avantajla bitirmek önemliydi

Tolunay Kafkas: Maç 11'e 11 devam etseydi daha iyiydi

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Mke Ankaragücü'nü sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ancak turu daha geçmediklerini ifade eden Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, 'Çok önemli bir maçtı. Bu kupada finali kazanırsanız Avrupa'ya bir yol açıyor. İki takım da çok istedi. Biz maça çok iyi başladık. 3'üncü dakikada bir gol attık, ofsayttan verilmedi. Maçın kontrolü bizdeydi, Ahmed'in bir hatasından kırmızı kart gördük. 2'nci devrede baskılı oynayan bir takıma karşı çok mücadele ettik. Oyuna aldığımız oyuncularla pozisyon yaratmaya çalıştık. Güzel bir golle maçı kazandık. Daha tur atlamadık, 2'nci bir maç var. Bu maçı avantajla bitirmek önemliydi. Bütün takımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum' diye konuştu.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka'nın durumuyla ilgili gelen bir soruya ise Sözer, 'Okaka 1 haftadır takımla çalışıyor. İdmanlarda yer alıyor. Gelecek maçlar için bize bir opsiyon sunuyor' şeklinde cevap verdi.

TOLUNAY KAFKAS: MAÇ 11'E 11 DEVAM ETSEYDİ DAHA İYİYDİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise rakibin 10 kişi kalmasının oyun tarzlarını etkilediğini belirtti. 1-0'lık mağlubiyete rağmen turu geçebileceklerini ifade eden Kafkas, 'Maç 11'e 11 devam etseydi daha iyiydi. Aldığımız sonuç tatmin etmedi. Oyunun 2'nci yarısında kazanmak için yaptığımız değişiklikler, bize istediğimiz sonucu getirmedi. Giren oyuncular beklediğimiz etkiyi yaratmadı. Set oyununu bir türlü çözemedik. Hiç bizim tarzımız olmayan oyun tarzıydı. Telafi edilmeyecek bir sonuç değil. Taraftarımızın desteğiyle turu geçeceğimizi düşünüyorum. Kendi adıma üzerime düşen dersi alıyorum. Trabzonspor maçına odaklanıp ligdeki konumumuzu sağlamlaştırmak istiyoruz' açıklamasında bulundu.

'TEDBİRİNİ ALMAK ZORUNDAYIZ'

Uzatma dakikalarında yedikleri golde bireysel hatalar yaptıklarını aktaran Kafkas, 'Geçiş oyununu yedik. Orada da bireysel hatalar var. Üstüne koyarak giden bir takımdık. Çok ara oluyor ve takımların ritmini bozuyor. Umarım bu durum geçicidir. Tedbirini almak zorundayız. Biz bu turu atlayabiliriz' dedi.

Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin ritimlerini düşürmeyeceğini belirten Tolunay Kafkas, 'Bugün beklentimin çok altındaydı. Böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Benim dönemimdeki en kötü oynadığımız maçtı diyebilirim. Zaman zaman düşüşler olabiliyor, ben buna izin vermem' diye konuştu.

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