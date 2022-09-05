MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren saldırgan adli kontrolle salıverildi Güncel Haberler MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Ankara Batı Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.Ö, tutuklanması talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan B.Ö, "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın geçmişi Ankara Eryaman Stadyumu'nda dün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı. Şüpheli, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Cemil Murat Budak MKE Ankaragücü Beşiktaş Ankara Güncel Haberler

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