Mizah programı 'Meksika Açmazı' beyazperdede izleyiciyle buluşacak

Mesut Süre, Fazlı Polat ve "Anlatanadam" adıyla bilinen İbrahim Türker'in podcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 73 bölüm yayınlanan "Meksika Açmazı", beyazperdeye taşınıyor.

Mesut Süre, Fazlı Polat ve "Anlatanadam" adıyla bilinen İbrahim Türker'in podcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 73 bölüm yayınlanan "Meksika Açmazı", beyazperdeye taşınıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Muhteşem Film ve TME Films'in ortak yapımcılığını üstleneceği filmin çekimlerine temmuzun ilk haftasında Kapadokya'da başlanacak.

Program 50'nin üzerinde gerçekleşen sahne gösterisiyle 40 binden fazla seyirciye ulaşmıştı.

Filmin 1 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.