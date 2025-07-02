Mizah Dergisinde Hazreti Muhammed Karikatürü Yayınına Soruşturma Başlatıldı

Mizah Dergisinde Hazreti Muhammed Karikatürü Yayınına Soruşturma Başlatıldı
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Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürü yayımlandıktan sonra başlatılan soruşturma sonucunda 4 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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