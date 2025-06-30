Mizah Dergisinde Hazreti Muhammed Karikatürü Nedeniyle Toplatma Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatürler üzerine 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı ve derginin ilgili sayısını toplatma kararı aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verildi.
Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alındığı, sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel