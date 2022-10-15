Başkanlığını Prof. Dr. Hakan Göker'in yaptığı Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği tarafından, 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında, K.K.T.C. Acapulco Hotel'de düzenlenen 1. Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu 2 gün sürmüştür.

104'ü sağlık uzmanı olmak üzere toplam 132 katılımın gerçekleştiği sempozyumda, 2 gün boyunca 10 oturum ve 2 panelde bilimsel toplantılar gerçekleşmiştir. Kan kanserleri olarak adlandırılan akut mye loblastik lösemi (AML), akut lenfo blastik lösemi (ALL), lenf bezi kanserleri olann on-Hodgkin lenfoma(NHL),Hodgkin lenfoma, kemik iliği kanserleri olarak nitelenen multiple miyeloma,kronik myelositik lösemi(KML),kronik lenfositik lösemi (KLL) tedavilerinde güncel gelişmelerin ve akıllı hedefe yönelik ilaç tedavilerinin her yönüyle ele alındığı ve tartışıldığı oturumlar ilgiyle takip edilmiştir.

Genç hematologların özellikle büyük ilgi gösterdiği sempozyumda, alanında en uzman isimler ile birlikte bilimsel değerlendirmelerde bulunulmuş ve görüş alışverişi yapılmıştır. 19-21Nisan2022tarihlerindeİstanbul'dayapılan7. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresinde hematoloji alanında ilk defa yapılan ve oldukça ilgi gören "Hematolojide Yapay Zeka" oturumu ,sempozyumda tekrar ele alınmış ve ilgiyle takip edilmiştir.