MIX Fest, Zorlu PSM'de Müzikseverlerle Buluşuyor

Zorlu PSM'nin bu yıl 9'uncusunu hazırladığı "MIX Fest", bugün ve yarın müzikseverlerle buluşacak.

Festival, elektronik müzik, indie, rap, caz, dans müziği gibi farklı türlerden yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getirecek.

"Çok sesli festival" temasıyla hazırlanan etkinlikte, 10 ülkeden, 20 müzisyen, 5 farklı sahnede konser verecek.

"MIX Festival Çarşı"da ise 20'den fazla yerel marka, tasarım, gastronomi, üretim ve yaratıcılığın bir araya geldiği bir deneyim noktası sunacak.

İlk kez MIX Pazar kurulacak

Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zorlu PSM'nin kurulduğu günden bugüne sanatın tüm alanlarında farklı disiplinleri bir araya getiren, hem İstanbul hem Türkiye hem de yakın coğrafyanın kültür sanat anlamında buluşma noktası olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bunun sadece müzik alanında değil, sahne sanatları, dijital sanatlar, kendi prodüksiyonları, eğitimler gibi birçok alanı kapsadığını belirten Dokuzer, festivalin bunun bir iz düşümü olduğunu söyledi.

Müziğin çok farklı türlerinin bir araya geldiği festivalde ayrıca birçok farklı aktivite ve deneyim alanının yer aldığını dile getiren Dokuzer, şu bilgileri verdi:

"Festival programını oluştururken aslında müziğin iki farklı hattını bir araya getirmeye önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi bilindik, dünyaca meşhur, bütün festivallerde yer alan, Türkiye'de de heyecanla beklenen sahne performansları, merak edilen büyük isimler. Keşif tarafında ise Türkiye'ye ilk defa gelen, keşfedilmesi beklenen, dinlendiğinde çok güzel hisler yaratacağını düşündüğümüz ve Türkiye'deki kültür sanat severlerle buluşmayı hedeflediğimiz isimler yer alıyor. Tam olarak da bu ikisinin bir araya geldiği bir müzik festivali."

Levent Dokuzer, bu yıl da festival programında hem çok beklenen büyük isimler hem de Türkiye'ye ilk defa gelecek, keşfedilmeyi bekleyen yeni isimler olduğunu ifade etti.

"Festivalin bir diğer misyonu da dijital sanat alanı"

Hazırlık sürecinin çok heyecanlı geçtiğini vurgulayan Dokuzer, festivalin bitmesinin hemen ardından bir sonraki edisyon için çalışmaya başladıklarını belirtti. Dokuzer, "MIX Festival adından da anlaşıldığı gibi birçok farklı türü bünyesinde barındıran bir festival. Dolayısıyla tek bir müzik türüne odaklanmadan bütün müzik türlerini, yaş gruplarını kapsayıcı bir program oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dokuzer, Türkiye'de keşif alanını besleyen çok fazla mekan ve etkinlik alanı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim burayı sahiplenmemiz heyecan verici ve önemli. En önemli ögelerden bir tanesi lokomotif isimleri seçerken bir taraftan da keşif kısmını hareketlendirmek ve doğru isimleri bulmak. Festivalin bir diğer misyonu da dijital sanat alanı. Bu yıl Zorlu PSM'nin girişindeki dev ekranda açık çağrıyla seçilen çok yetenekli 5 sanatçının performansını izleyeceğiz. 100'e yakın başvuru arasından bir eleme sonrasında seçildiler. Festival katılımcıları dijital ekranda yansıtılan eserleri izleyebilecek. Bu da festivale çok iyi bir deneyim alanı daha katıyor."

Festivalde Hollandalı DJ ve prodüktör Bakermat, Grammy ödüllü Alman prodüktör ve müzisyen Purple Disco Machine, ikili müzik grubu Maribou State dj set, Mirror, Norveçli pop müzik sanatçısı Sigrid, İngiliz müzik grubu Jadu Heart, Youngr, ABD'li müzisyen Marissa Nadler ve Nusantara Beat müzik grubu performans sergileyecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgi için www.zorlupsm.com adresi ziyaret edilebilir.