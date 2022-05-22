MIUI 13 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geliyor! - Haberler

Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla güncelleme çalışmaları hız kazandı. Xiaomi de beta sürecine giren yeni sürümü kendi yazılımına entegre etmek için çalışmalara başladı. Diğer taraftan Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi uyumlu cihazlar için yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde de satılan orta segment bir telefon, çok yakında mevcut sürümü alacak.

POCO M4 Pro 5G yakında MIUI 13 güncellemesi alacak

Xiaomi, Global ROM'a sahip POCO M4 Pro 5G için MIUI 13 yayınlamaya hazırlanıyor. İlk olarak kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıkan akıllı telefonun alacağı güncelleme V13.0.0.12.SGBMIXM yapı numarasıyla gelecek.

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MIUI 13'ün ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacağını belirtelim. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde bir süre sonra genel kullanıma açılacak. 2021'in sonlarında tanıtılan cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen MIUI 13.5 arayüzünü de alması muhtemel.

POCO M4 Pro 5G teknik özellikler