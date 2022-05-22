MIUI 13.5 alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı! - Haberler

MIUI 13.5 alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı!
- Güncelleme:
Çok yakında tanıtılması beklenen MIUI 13.5 arayüzünü alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı. İşte MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri.
Google, merakla beklenen Android 13'ü nihayet tanıttı. Kullanıcı güvenliği odaklı özelliklerle karşımıza çıkan yeni sürüm için beta süreci resmen başladı. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi yazılımlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen MIUI 13.5 güncellemesini alacak Xiaomi modelleri hangileri?
MIUI 13.5 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi'ye yakınlığıyla bilinen Xiaomiui, MIUI 13.5 güncellemesi alacak Xiaomi modellerini paylaştı. İlk olarak söz konusu listenin bir sızıntı olduğunu ve kesin olmadığını belirtelim. Aynı zamanda Xiaomi güncelleme konusunda en esnek şirketlerden birisi ve sıklıkla karar değiştirebiliyor.
MIUI 13 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geliyor!
Xiaomiui, şirketin MIUI 13.5'ü yalnızca Android 12 çalıştıran modellere göndereceğini iddia etti. Eğer bu söylenti doğruysa, Android 11'e sahip tüm telefonlar içi yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.
Not: Listede Xiaomi 12 Ultra gibi henüz tanıtılmayan, ancak gelmesi kesinleşen modeller de bulunuyor.
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12X
Xiaomi 12 Ultra
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi mi 11 Lite 4G
Xiaomi mi 11 Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 11
Xiaomi mi 11i
Xiaomi mi 11 Ultra
Xiaomi mi 11 Pro
Xiaomi mi 11X Pro
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi Civi
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi mi Note 10 Lite
Xiaomi mi 10
Xiaomi mi 10 Pro
Xiaomi mi 10 Lite
Xiaomi mi 10 Lite Zoom
Xiaomi mi 10 ultra
Xiaomi mi 10T
Xiaomi mi 10T Lite
Redmi Note 11
Redmi Note 11 4G
Redmi Note 11T
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro+ 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10
Redmi Note 10T Japan
Redmi Note 9 Pro 5G
Redmi K50
Redmi K50 Pro
Redmi K50 Gaming
Redmi K40S
Redmi K40 Pro
Redmi K40 Pro+
Redmi K40
Redmi K40 Gaming
Redmi K30S Ultra
Redmi K30 4G
Redmi K30 Pro
Redmi Note 8 (2021)
Redmi Note 10 Pro 5G
Redmi 10C
Redmi 10A
Redmi 10 Power
Redmi 10
Redmi 10 Prime
Redmi 10 Prime 2022
Redmi 10 2022
Redmi Note 11E
Redmi Note 11E Pro
Redmi Note 11T Pro
Redmi Note 11T Pro+
POCO M4 Pro 4G
POCO M4
POCO X4 Pro 5G
POCO M4 Pro 5G
POCO X3 Pro
POCO X3 GT
POCO X4 GT
POCO X4 GT+
POCO F4
POCO F4 Pro
POCO F3
POCO F3 GT
POCO C40
POCO C40+
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.