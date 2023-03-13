Mitsotakis: Deprem halklarımızı birbirine yakınlaştırdı

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'deki depremler ve ülkesindeki tren kazasının ardından iki ülke ilişkilerinde yumuşama yaşandığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Yunanistan'da meydana gelen, ülke tarihinin en ağır tren kazasının ardından, karşılıklı dayanışma ruhu ile iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandığını dile getirdi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Mitsotakis, Ankara-Atina ilişkilerine dair, "Kabul edilemez provokasyonlarla dolu uzun bir periyodun, saldırgan bir tutumun olduğu uzun bir periyodun ardından bugün gerginliğin azaldığı bir süreci yaşıyoruz. Gerginliğin azaldığı, olumlu tavırların ve olumlu davranışların sergilendiği..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Yunan halkında, depremzedelerin acısını paylaşma duygusu oluştuğunu ve Türkiye'nin tavrı ile de iki ülke arasında, karşılıklı olarak "odak noktalarında bir kayma" yaşandığını belirten Başbakan Mitsotakis, "Ölümcül deprem halklarımızı insani boyutta birbirine yakınlaştırdı" dedi.

"Kıbrıs sorunu AB Konseyi'nde ele alınacak"

Başkent Atina'da ağırladığı Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mitsotakis, Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun bir şekilde çözülmesi için Kıbrıs ile ortak çabalarına devam edeceklerini vurguladı.

"Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler, Avrupa'nın daha fazla katılımıyla yeniden başlamalı" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, 23-24 Mart tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısında, bu konunun da ana gündem maddelerinden biri olacağını dile getirdi.

Mitsotakis ayrıca, Türk-Yunan ilişkilerindeki yumuşamanın, Kıbrıs sorununun çözümü açısından da faydalı olabileceğini belirtti.

İki ülke de seçime gidiyor

Türkiye, Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine hazırlanırken Yunanistan'da da Ağustos ayında genel seçimler için halkın sandık başına gitmesi bekleniyor. Bu süreçte müttefik ülkeler, NATO üyesi iki ülkenin, başta deniz sınırları ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik sahaları olmak üzere pek çok konuda uzun yıllardır yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanan gerilimi düşürmelerini talep ediyor.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve sonrasındaki artçı sarsıntılar sonucu resmi rakamlara göre 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 28 Şubat'ta Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında, aynı hatta ilerleyen iki trenin çarpışması ise 57 kişinin hayatına mal olmuştu.

AP,DW / ET,BK