Mithat Sancar: Kürtler Sayı Değildir. Kimse Kürtleri Oy Hesabında Basit Bir Rakam Olarak Görme Yanılgısına Düşmesin

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Seçim yaklaştıkça Kürtler başta olmak üzere HDP'yi ve HDP'lileri hatırlayanlar artıyor… İktidar dışında kalanlar da sürekli HDP üzerinden hesaplar yapıyorlar. Diğer tartışmalara bakın, seçim dönemi Kürtleri ve HDP'yi hatırlayanlara bakın; bunların yaptıkları şey, Kürtlere bir sayı olarak bakmaktır, Kürtlere sadece oy olarak bakmaktır… Kürtler sayı değildir. Kimse Kürtleri oy hesabında basit bir rakam olarak görme yanılgısına düşmesin. Bu kadar büyük bedeller ödeyerek bunca büyük birikim yaratmış bir halkın buna cevabı hakikaten ağır olacaktır. Kimse sayıya indirgemesin, oy hesabı ile yaklaşmasın" dedi.

Mithat Sancar, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. HDP'nin 3 Temmuz'da yapacağı 5'inci olağan kongresi için çağrı yapan Sancar, şunları söyledi:

"GELİN, BİZE YAKINDAN BAKIN; GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEY DOSTLUK VE DAYANIŞMA OLACAK : 3 Temmuz, HDP ülkenin üzerinde dolaşan tüm kara bulutların dağıtıldığı gün olacak. Kobani kumpas davasına, kapatma davasına; bizlere, yoldaşlarımıza, halkımıza, tüm muhaliflere karşı düzenlenen tertiplere, operasyonlara gerekli cevabı tüm coşkumuzla, kararlılığımızla vereceğiz. Bizi tasfiye, hatta yok etmeye çalışanlara, bizsiz bir ülke ve dünya tasarlayanlara, kongremiz en güçlü ve güzel cevabı verecektir. Kongremiz, umudu ve cesareti büyütecek, karamsarlığı ve alttan alta yayılmak istenen çaresizlik duygusunu ortadan kaldıracaktır. Bundan kimse şüphe duymasın.

BU SOFRAYA, BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN TÜM İNSANLARI DAVET EDİYORUZ: Biz, büyük bir yeryüzü sofrası kuruyoruz. Bu sofraya, bu topraklarda yaşayan tüm insanları davet ediyoruz. Bu sofrada, bu ülkede yaşayan bütün insanların yeri vardır. Hep birlikte bu sofrada buluşalım diyoruz. Günümüze kadar partimize inanmış, onu hiç yalnız bırakmamış tüm yoldaşlarımız zaten orada olacaklar. Bunu biliyoruz ama esasen, partimizin kapısını bir gün bile çalmamış, hatta çeşitli nedenlerle partimize karşı önyargılar beslemiş, velakin demokrasiye ve özgürlüğe inancı olan herkesi bu kongrede bir araya gelmeye çağırıyoruz. Gelin, bize yakından bakın; gördüğünüz şey dostluk ve dayanışma olacaktır. Demokrasiye, özgürlüğe, eşit yurttaşlığa ve barışa inanç olacaktır. Bunun dışında bir şey gördüğünüzde yüzümüze söyleme imkanınızda vardır. Bu yüz, hepinize açıktır. Bu alın, bütün dünyaya açıktır.

İKTİDAR BLOĞU ERİMEKTE, ÇÖZÜLMEKTEDİR: Bu iktidar bloğunun yolun sonunu gördüğü açıktır. Bu iktidar bloğu erimekte, çözülmektedir ama bunu yaparken ülkeyi çözmeye ve bu ülkeyi, toplumu çökertmeye çalışmaktadır… İşte tam böyle bir dönemde, her türlü kirli yöntemi kullanarak iktidarını sürdürmek isteyen bir güç varken bizim bu kongremiz, sayısal ve siyasal gücümüzü çözüm için bu ülkenin halklarının hizmetine sunmamızın bir deklarasyonu, açık bir ilanı ve göstergesi olacaktır.

BU İKTİDAR ÇOK AÇIK ARA KAYBEDECEK SEÇİMİ: Alttan alta, 'kaybetseler de gitmezler, ne yapar eder bırakmazlar' gibi sözler yayılıyor. Bu kara propaganda, bu psikolojik harp yöntemlerinin etkili olmadığını da maalesef söyleyemeyiz. İnsanları karamsarlığa ve çaresizliğe sevk eden pek çok faktörden biri de iktidarın alttan alta yaymaya çalıştığı bu çaresizlik duygusudur. Bir diğeri de güçlü alternatiflerin ortaya konmasında diğer muhalefet partilerinin yetersizliğidir. Eğer bu halkın, toplumun önüne gerçek çözüm, güçlü alternatif koyarsak biliyoruz ki bu iktidar çok açık ara kaybedecektir seçimi. Öyle bir kaybedecektir ki dünyada bütün otoriter rejim heveslilerine büyük bir ders olacak, birlikte mücadelenin mutlaka başarıya gideceğine dair de dünya halklarına büyük ilham kaynağı olacaktır.

BİZE, BU FİKRİYATA, BU GÜCE SALDIRIYOR AMA NAFİLE. BAŞARAMAYACAKLAR, BİZLER BAŞARACAĞIZ: İktidar, HDP'nin gücünün ne olduğunu biliyor. Herkes HDP'yi sayılar üzerinden, oy oranı üzerinden tartışıyor. Oy oranımızın gelecek seçimlerde belirleyici olacağını kimse saklayamıyor. Fakat bizim gücümüz sadece oy oranımızda değildir, bizim gücümüz fikriyatımızdadır… Bizim gücümüz siyasaldır, siyasetten gelmektedir. İşte bu doğru siyaset ve bu güçlü fikriyat, aynı zamanda büyük bir halk desteğini de yaratmaktadır. Bu kadar büyük saldırıya, kara propagandaya, düşmanlaştırmaya, nefret söylemine rağmen gücü artan bir parti bu gücü nereden alır? Ancak haklılığından alabilir. Bu toplumun geleceğini savunma irademizden alıyoruz… İşte iktidar, o nedenle durmadan saldırıyor. Bize, bu fikriyata, bu güce saldırıyor ama nafile. Başaramayacaklar, bizler başaracağız.

KÜRTLER SAYI DEĞİLDİR. KİMSE KÜRTLERİ OY HESABINDA BASİT BİR RAKAM OLARAK GÖRME YANILGISINA DÜŞMESİN : Seçim yaklaştıkça Kürtler başta olmak üzere HDP'yi ve HDP'lileri hatırlayanlar artıyor. Sadece iktidar değil, iktidarı söyledik ama iktidar dışında kalanlar da sürekli HDP üzerinden hesaplar yapıyorlar. Diğer tartışmalara bakın, seçim dönemi Kürtleri ve HDP'yi hatırlayanlara bakın; bunların yaptıkları şey, Kürtlere bir sayı olarak bakmaktır, Kürtlere sadece oy olarak bakmaktır. Oysa biz, Kürtlerin ve HDP'nin temsil ettiği kitlenin bir sayı olmadığını, bir özne olduğunu, bu ülkenin kurucu gücü, aktörü olduğunu savunuyoruz ve bunu temsil ediyoruz. Kürtler sayı değildir. Kimse Kürtleri oy hesabında basit bir rakam olarak görme yanılgısına düşmesin. Bu kadar büyük bedeller ödeyerek bunca büyük birikim yaratmış bir halkın buna cevabı hakikaten ağır olacaktır. Kimse sayıya indirgemesin, oy hesabı ile yaklaşmasın…

YOLUN NERESİNDEN DÖNERSENİZ KARDIR: O nedenle kim ki Kürtleri ve HDP'yi sayı ve oy oranı üzerinden değerlendiriyorsa çok geç değil diyeceğim ama aslında biraz da geciktiler, yine de yolun neresinden dönerseniz kardır. Bu hesaptan vazgeçin. Kürtleri öyle kolay kandırılacak, manipüle edilecek bir halk olarak değerlendirmekten vazgeçin. Güzel sözlerle, öyle boş laflarla bir yere çekilebilecek bir kitle, örgütsüz ve bilinçsiz bir kitle olarak görmekten vazgeçin. Vazgeçmiyorsanız seçim günü Kürtler ve HDP'nin temsil ettiği bütün halklar, size onun faturasını ağır ödetecektir. İktidara da bizim dışımızda kalan muhalefete de ve siyasette bir yer almak isteyen herkese de bunu hatırlatmak görevimizdir, boynumuzun borcudur. Bunun gereğini yapmak da bizim siyasi ve vicdani sorumluluğumuzdur.

KİMSE TEVATÜRLER, SPEKÜLASYONLAR, DEDİKODULAR ÜZERİNDEN SENARYO ÜRETMEKLE UĞRAŞMASIN: Seçim vakti gelince bugüne kadar Kürt sorununu ağzına bile almaya çekinenler bu konuyu konuşmaya başladılar. Oysa bu yöntem ve bu zihniyet, Kürt sorununa demokratik çözüm getiremez. Kürt sorununa demokratik çözüm, bu ülkede büyük barışın, özgür geleceğin, eşit yurttaşlığa dayalı bir siyasal sistemin anahtarıdır… Çözüm biziz. Bu kapıyı açacak; barışa, özgür geleceğe, eşit yurttaşlığa giden yolu tıkayan kapıyı açacak anahtar bizdedir… Hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyoruz; dürüstüz, şeffaf siyaset yapıyoruz. Hesabımız birkaç sandalye, bir iki makam, mevki değildir. Amacımız bu halka, bu topluma demokrasiyi, özgürlüğü, eşit yurttaşlığı getirmektir. O nedenle bizi herhangi bir kirli pazarlığın içinde göstermek isteyen kim varsa bir kez daha uyarıyoruz; bu operasyonlarınız, manipülasyonlarınız tutmaz. Bizim üzerimizden ürettiğiniz kara propagandalar sonuç vermez. Muhalefette bulunan partilere de iktidara da aynı şekilde sesleniyoruz. Kimse tevatürler, spekülasyonlar, dedikodular üzerinden senaryo üretmekle uğraşmasın."

ANKA / Güncel