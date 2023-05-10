Mithat Sancar Ankara'da Yeşil Sol Parti ile hasreti gidermeye geliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Ankara emekçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin hasretini yaşıyor. İşte biz Yeşil Sol'la bu hasreti Ankara'da da gidermeye geliyoruz" dedi.

Yeşil Sol Parti, seçim programları kapsamında Ankara Tuzluçayır'da miting düzenledi. Yeşil Sol Parti'nin gerçekleştirdiği mitingde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, halka seslendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "İşler iyi, ekonomide aldık başımızı gidiyoruz" sözlerini hatırlatan Sancar, "Ekonomide işler bir avuç sermayedar için iyi gidiyor. Milyonlar ise yoksullukla açlıkla baş başa bırakıldı. Bu mu iyi?" diye sordu.

'ANKARA EMEKÇİLERİN HASRETİNİ YAŞIYOR'

Sancar, Ahmed Arif'in Ankara sokaklarını iyi bilen bir şair olduğunu söyleyerek, "O yürekli şairimize buradan bir selam gönderelim. Diyarbakır'dan Ankara'ya selam gelsin. Ne diyor Ahmed Arif, 'Hasretin nazlıdır Ankara.' Puslu havayı kurtlar sever. Siz de puslu havayı yaratmaya çalışıyorsunuz ama Ankara emekçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin hasretini yaşıyor. İşte biz Yeşil Sol'la bu hasreti Ankara'da da gidermeye geliyoruz" dedi.

'HALKIMIZ DEMOKRATİK DEĞİŞİMİ YARATMAYA HAZIR'

İktidarın, seçimi kaybetse de gitmeyeceklerine dair dedikodu yaydıkları iddiasında bulunan Sancar, "Kimse bu sözlere aldırmasın. Bu puslu havayı bu güçlü mücadele dağıtacak. Aydınlık bizim ellerimizle gelecek. Ankara'yı, Ankara'da değiştireceğiz ayrıca. Diyarbakır'dan, Batman'dan, Siirt'ten, Urfa'dan, Cizre'den size dönüşüm sözlerini getirdim buraya. Halkımız dönüşüme hazır. Demokratik değişimi yaratmaya hazır" ifadelerini kullandı. (DHA)