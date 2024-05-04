MİT, yabancı istihbarat örgütlerinin casusluk faaliyetlerine karşı uyarıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat servislerinin casusluk faaliyetlerine karşı yurttaşları uyaran bir video paylaştı.
(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyaran bir video paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden yayınladığı videoyla yabancı istihbarat servislerinin casusluk faaliyetlerine ilişkin yurttaşları uyardı. 3 dakikalık videoda casusluğun tanımına ve suçla ilişkisine dair bilgi veriliyor.