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MİT ve TEM İsrail istihbarat servisinin hedeflerindeki kişilerle ilgili İstanbul'da operasyon düzenledi

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MİT ve TEM, İsrail istihbarat servisinin hedeflerindeki kişilerle ilgili İstanbul'da bilgi, belge ve görüntü temin eden şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

MİT ve TEM İsrail istihbarat servisinin hedeflerindeki kişilerle ilgili İstanbul'da bilgi, belge ve görüntü temin eden şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, L.R. isimli bir kişinin İsrail istihbarat unsurları ile görüştüğünü ve İsrail istihbaratının hedefinde olup İstanbul'da yaşayan kişilerle ilgili bilgi belge temin ettiğini tespit etti. Bunun üzerine İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında TEM ekipleri, hedeflerinde kişilerin ikametlerinde fotoğraf, video, drone çekimi yapmaları karşılığında İsrail İstihbarat Servisinin talimatıyla ödeme yapılan L.R. ve Y.B.'ye operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken L.R. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Soruşturma Operasyon İstanbul Politika Güvenlik Gözaltı Güncel İsrail Terör

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