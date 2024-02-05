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MİT ve polis DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de MİT ve polisin ortak operasyonunda DEAŞ terör örgütü üyeleri olan 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

MERSİN'de, MİT ve polisin DEAŞ'a yönelik düzenledikleri ortak operasyonda 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortaklığında, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu F.A. ve R.M.A.'nın, geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, kentteki örgüt mensuplarına barınma ve nakdi yardımda bulundukları belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Mersin Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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