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MİT ve jandarma, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşını yakaladı

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MİT ve jandarma, Fransa'da PKK/KCK adına faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Korkmaz, sınır dışı edildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Fransa'da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma ve üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklinde yasa dışı faaliyetlerde bulunan Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğunu tespit etti. İstihbarat birimleri tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz'ın yakalanmasına yönelik MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortak operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi. Korkmaz'ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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