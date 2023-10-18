Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar yakalandı
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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar yakalandıTerör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile İstanbul'da yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile İstanbul'da yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel