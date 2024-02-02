MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a Bilgi Satan 7 Şüpheliyi Yakaladı
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik yapılan ilk operasyon değil.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın, Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamda, MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla para karşılığı MOSSAD'a sattığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Güvenlik kaynakları; operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.