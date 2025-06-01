MİT ve ISI'dan Ortak Operasyon: DEAŞ Sözde Yöneticisi Yakalandı

MİT ve ISI'dan Ortak Operasyon: DEAŞ Sözde Yöneticisi Yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Pakistan'ın ISI istihbarat teşkilatının ortak operasyonunda, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Özgür Altun yakalandı. Türkiye'ye yönelik eylem planları deşifre edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiğini, şahsın aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde "en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi" olduğu ve Türkiye ile Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiğini tespit etti.

Çalışmalar sonucu kişinin terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanması bünyesinde "üst düzey Türk Medya sorumlusu" olan ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride yer alan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi.

Afganistan'da faaliyet gösteren ve Pakistan'a geçmeyi planladığı belirlenen DEAŞ'lı terörist konusunda bilgilendirilen Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI, MİT'e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini vererek, Türkiye'nin düşmanının Pakistan'ın da düşmanı olduğunu vurguladı.

Bunun üzerine MİT ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla DEAŞ'lı terörist Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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