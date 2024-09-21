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PKK/KCK Üyesi Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

PKK/KCK Üyesi Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif rol oynayan Çiğdem Aslan'ı İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Operasyon, terör örgütü ile mücadelede önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Aslan'ın, uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetler ve bağlantıları üzerinde durulacak.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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