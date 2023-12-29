MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda DEAŞ üyeleri yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım ile Abdullah El Cumeyli İyheb Elani ve irtibatlı oldukları 29 kişi yakalandı.